Quanto dura Resident Evil 4, longevità e quante ore servono per finirlo

Resident Evil 4 Remake è tra i giochi più attesi del 2023: il rifacimento del capolavoro Capcom è in arrivo su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation il prossimo 24 marzo, e promette di imporsi come uno dei migliori survival horror dell'attuale generazione.

La compagnia nipponica ha in ogni caso già confermato che il remake di Resident Evil 4 sarà fedele all'originale, sicuramente di più rispetto a quanto fatto con i rifacimenti di Resident Evil 2 e 3, sebbene non mancheranno comunque sorprese e novità. Sempre a tal proposito, inoltre, Capcom ha rivelato che Resident Evil 4 Remake sarà longevo in maniera simile al classico del 2005. A questo punto, dunque, viene spontaneo chiedersi quanto durava Resident Evil 4 in modo da capire, a grandi linee, quanto a lungo il remake intratterrà i giocatori.

L'opera vista per la prima volta su Nintendo GameCube richiedeva circa 16 ore alla prima run per essere portato a termine, senza tenere conto dei contenuti extra. Le modalità secondarie e la presenza di livelli di difficoltà più alti garantivano inoltre una rigiocabilità consistente per il titolo Capcom. Se quindi la casa di Osaka intende mantenersi in linea con quanto realizzato in passato, è probabile che anche Resident Evil 4 Remake avrà una longevità simile, almeno per la storia principale.

In ogni caso per avere certezze assolute in tal senso è bene aspettare l'uscita del nuovo gioco il prossimo marzo, sebbene già da ora sembra praticamente certo che Resident Evil 4 Remake si farà giocare piuttosto a lungo.