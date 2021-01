Quanto dura Resident Evil 7 Biohazard? La durata del gioco horror Capcom

L’annuncio della data di uscita ufficiale del nuovo Resident Evil Village, con tanto di pubblicazione di demo esclusiva per gli utenti Playstation 5, ha risvegliato l’interesse dei giocatori nei confronti delle vicende di Ethan, protagonista anche di Resident Evil 7: Biohazard.

Proprio Resident Evil 7 è infatti il predecessore naturale di tutti gli avvenimenti che il giocatore si ritroverà a vivere e affrontare in Village, ed è anche l’ultimo capitolo della serie finora uscito se si escludono i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Nel caso in cui abbiate intenzione di giocare a Resident Evil Village vi sarà quindi utile giocare anche il settimo capitolo della saga, il quale vi terrà impegnati per poco più di 10 ore complessive a difficoltà normale, tenendo conto anche della raccolta di una parte dei collezionabili disponibili all'interno del gioco. Un numero di ore quindi piuttosto soddisfacente per un prodotto lineare e con un focus sulla narrazione e la componente action, e in linea con altre produzioni del genere.

In ogni caso, va sottolineata la possibilità offerta dal gioco di scegliere tra due finali differenti (in questa sede non faremo spoiler di alcun tipo, se siete interessati a scoprire il finale del gioco potete consultare il nostro approfondimento sul finale di Resident Evil 7 Biohazard) attraverso alcune decisioni da prendere durante la storia principale: questa caratteristica contribuisce sostanzialmente a raddoppiare la longevità complessiva del titolo, che si attesta così sulle 20 ore per un completamento totale, o quasi.