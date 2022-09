Quanto dura Return to Monkey Island?

Si è fatto un po' attendere, ma finalmente Return to Monkey Island è disponibile su PC e Nintendo Switch. Ron Gilbert torna al timone della serie e riporta in scena Gubrush Threepwood, pronto a vivere una nuova, magica avventura attraverso l'intramontabile Melee Island.

A tal proposito, quanto dura il nuovo episodio di Monkey Island? A darci una risposta è la nostra recensione di Return to Monkey Island: a seconda della vostra bravura nella risoluzione degli enigmi e di quanto frequentemente farete ricorso agli aiuti messi a disposizione dagli autori per risolvere ogni rompicapo più velocemente, la nuova avventura con protagonista Guybrush richiederà tra le 7 e le 10 ore per essere completata: una durata in linea (se non superiore) ai precedenti giochi del brand, all'insegna del divertimento, delle risate e della piena immersione nell'evocativo mondo di gioco.

In ogni caso Gilbert ed il suo team hanno pensato a tutto, offrendo anche una modalità semplificata: giocando in questa maniera la difficoltà dei rompicapi viene ridotta rispetto alla partita standard per venire incontro alle esigenze dei meno pratici con le avventure grafiche. Di conseguenza, con questa modalità più semplice è probabile che il gioco sia più breve rispetto alla partita standard, pertanto ragionate con attenzione su cosa è ideale per voi.

Non perdetevi infine il riassunto dei primi due Monkey Island, così d ripercorrere le origini della saga e farvi trovare pronti per il nuovo episodio.