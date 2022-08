Quanto dura Saints Row? Longevità e missioni dell'open world Volition

Saints Row ha fatto il suo ritorno dopo diversi anni di assenza, attraverso un reboot che ha comunque mantenuto intatta l'essenza folle e sopra le righe della serie firmata Volition. Caos, distruzione e personalizzazione estrema sono alla base del nuovo Action open world disponibile su PC, Google Stadia e console PlayStation e Xbox.

Ma quanto dura la nuova produzione Deep Silver? Leggendo la nostra recensione di Saints Row emerge che la storia è composta da 25 missioni principali, che richiederanno almeno una ventina di ore per essere portate a termine. Il tutto però senza dimenticare che Saints Row offre diverse attività collaterali ed incarichi secondari da portare a termine, che allungano ulteriormente la durata complessiva del gioco.

Come segnalato da How Long To Beat, portale specializzato nella durata complessiva di ogni gioco, la storia principale combinata con gli extra più rilevanti può raggiungere comodamente le 30 ore, ma una longevità ancora più considerevole attende coloro che vorranno completare al 100% il titolo scovandone anche i più piccoli segreti. Indubbiamente l'odierno panorama videoludico offre giochi open world molto più duraturi e consistenti, ma in ogni caso l'ultima fatica di Volition intratterrà discretamente a lungo i giocatori che intendono cimentarsi con le sue folli attrazioni.

Se siete pronti ad immergervi tra le strade di Santo Ileso, eccovi una guida a tutte le armi di Saints Row in modo da farvi trovare preparati all'azione.