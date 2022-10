Quanto dura Scorn? La longevità del nuovo horror per PC e Xbox Series X/S

Scorn ha fatto il suo esordio su PC e Xbox Series X/S. L'opera firmata dallo studio serbo Ebb Software si impone come un survival horror brutale, agghiacciante ed inquietante, merito soprattutto della sua direzione estetica folle e malata che conferisce grande personalità a tutta la produzione.

Annunciato originariamente nel 2014, dopo un lunghissimo sviluppo i fan dei giochi horror possono finalmente godersi un'avventura intrigante e disturbata che è stata in grado di attirare l'attenzione dei giocatori ad ogni nuova presentazione. Ma quanto dura Scorn? Come riportato nella nostra recensione di Scorn, il titolo di Ebb Software richiederà all'incirca otto ore per essere portato a termine in tutte le sue componenti più rilevanti.

Una durata dunque contenuta, ma non per questo da ignorare, dato che il gioco si impone come un'esperienza unica nel suo genere in termini visivi, dove gore ed oscenità accompagnano ogni cammino del giocatore nel frattempo che si addentra in quel mondo delirante che si ispira alla visione di H.R. Giger, con gli sviluppatori che riescono a dare un ruolo da vera protagonista a tutta l'ambientazione di Scorn.

Il titolo è proposto a 39,99 euro come prezzo di lancio, ma volete sapere se Scorn è disponibile su Xbox Game Pass già al day one?