Quanto dura Scorn per Xbox Series X|S e PC? Lo svelano gli sviluppatori

I ragazzi di Ebb Software hanno dato uno scossa a questi caldi giorni di luglio pubblicando il settimo aggiornamento della loro newsletter "The Pulse" dedicata a Scorn, horror biopunk in arrivo a ottobre su PC e in esclusiva console su Xbox Series X|S.

Sono molti gli spunti offerti dal team di sviluppo, da un appunto sull'atmosfera della produzione (pervasa da sofferenza e disperazione) a un antipasto di colonna sonora digitale e artbook (entrambi inclusi nella Deluxe Edition per PC), passando pernla conferma dei requisiti di sistema della versione PC di Scorn.

In aggiunta a tutto ciò, Ebb Software ha anche fornito una stima della durata della campagna principale. Ben conscia delle discussioni che molto spesso generano rivelazioni del genere, e tenendo conto dell'inevitabile variabilità interindividuale, lo studio di sviluppo serbo ha rivelato che la campagna di Scorn potrebbe durare tra le 6 e le 8 ore. "Il mondo [di Scorn] consta di un'ampia varietà di ambienti nei vari livelli. La longevità, chiaramente, può variare in base al tempo impiegato dai singoli giocatori per progredire attraverso i puzzle, ma stimiamo che ci vorranno tra le 6 e le 8 ore per completare il gioco", si legge nelle note ufficiali.

Sarà interessante confrontare il valore dichiarato con il tempo effettivo, nel frattempo vi ricordiamo che Scorn verrà lanciato su PC e Xbox Series X|S il 21 ottobre 2022 e che sarà disponibile nel catalogo di Game Pass fin dal day-one.