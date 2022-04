Quante ora dura Sekiro Shadows Die Twice?

Sekiro Shadows Die Twice è considerato tra le migliori produzioni mai realizzate da From Software nel corso della sua storia. Un'avventura brutale ma elegante, dove ogni minima azione deve essere studiata con attenzione per riuscire ad avere la meglio contro i temibili nemici e boss che popolano le terre di Ashina.

L'avventura di Lupo è anche molto lunga, pronta ad intrattenere per svariate ore tutti i giocatori. Ma di preciso quanto dura Sekiro? Il titolo diretto da Hidetaka Miyazaki richiederà almeno 30 ore per completare la storia principale, arrivando invece alle 42 ore per tutti coloro che vorranno finire anche tutti i più rilevanti incarichi secondari. Per chi ama completare al 100% i propri giochi, saranno infine necessarie circa 70 ore per scoprire ogni singolo segreto di Sekiro senza tralasciare nulla.

Data la difficoltà molto elevata dell'opera firmata From Software, è bene sottolineare che la durata complessiva può variare anche di molto a seconda delle abilità dimostrate dall'utente, che potrebbe impiegare più o meno tempo a seconda di come sta portando avanti il suo cammino, fronteggiando le ostilità più pericolose di Ashina. Un fatto comunque è certo: Lupo vi terrà compagnia molto a lungo.

