Quanto dura Senua's Saga Hellblade 2, più o meno del primo gioco?

Xbox Developer Direct ci ha permesso di scoprire la data di uscita di Senua's Saga Hellblade 2 per Xbox e PC, dalle parole degli sviluppatori di Ninja Theory possiamo però scoprire anche maggiori dettagli sulla longevità della nuova avventura di Senua.

Iniziamo dicendo che Senua's Saga Hellblade 2 è in vendita a 49.99 dollari, un prezzo che Ninja Theory giustifica con la volontà di offrire un titolo di alta qualità in formato digitale (non esiste una versione fisica) e che sia equiparabile come longevità al primo Hellblade.

"Un gioco dalla durata simile a quella del primo Hellblade, con focus sulla narrazione", da queste parole possiamo dunque intuire come Senua's Saga Hellblade 2 non si discosterà troppo dal precedente episodio in termini di longevità.

Hellblade ha una durata media di circa 6/8 ore a seconda del proprio stile di gioco e non manca chi ha impiegato una decine di ore per finire l'avventura, in ogni caso è davvero raro andare oltre queste tempistiche. Senua's Saga dunque dovrebbe idealmente la stessa durata, possiamo aspettarci un gioco relativamente breve e che fa della narrazione il suo punto di forza.

Senua's Saga Hellblade 2 esce il 21 maggio su Xbox Series X/S e PC, disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass e PC Game Pass.