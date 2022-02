Quanto dura SIFU e quante ore servono per finirlo?

SIFU è in dirittura di arrivo, il nuovo gioco degli autori di Absolver è uno dei titoli più attesi del mese di febbraio insieme a Horizon Forbidden West ed Elden Ring. Sono in molti a chiedere informazioni sulla longevità dell'avventura, vi sveliamo quanto dura SIFU.

Come evidenziato nella recensione di SIFU a cura di Marco Mottura, il gioco richiede circa 15/20 ore per essere portato a termine, questa la durata della campagna, la quale richiede una notevole dose di impegno e sacrificio. Come ribadito dallo stesso Marco, SIFU non è un gioco per tutti, si tratta infatti di una produzione "hardcore" particolarmente tosta e che richiede una certa abilità per essere affrontata, ma se amate le sfide toste troverete pane per i vostri denti.

SIFU è disponibile dall'8 febbraio su PC, PS4 e PS5, la Deluxe Edition garantisce tre giorni di early access ma ci sono stati dei problemi con il download anticipato di SIFU, il team ha risolto le problematiche emerse molto rapidamente ed ha promesso una ricompensa per chiunque abbia prenotato la Deluxe Edition, maggiori dettagli verranno diffusi prossimamente.

L'edizione fisica di SIFU arriverà a maggio, questa versione include una custodia Steelbook in metallo, cartoline, artbook a colori da 48 pagine con copertina rigida e la colonna sonora del gioco.