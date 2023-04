Quanto dura Star Wars Jedi Survivor? Longevità della storia principale

Star Wars Jedi Survivor si prospetta un seguito decisamente ricco e corposo, capace di perfezionare quanto visto nel predecessore Star Wars Jedi Fallen Order offrendo mappe più ampie ed un gameplay ancora più sofisticato. E soprattutto promette di intrattenere anche più a lungo.

Sappiamo nello specifico quanto dura la nuova avventura di Cal Kestis? La risposta arriva dalla nostra recensione di Star Wars Jedi Survivor nella quale, oltre a mettere in risalto le diverse qualità dell'ultima fatica targata Electronic Arts e Respawn Entertainment, sottolineiamo che per arrivare ai titoli di coda sono necessarie almeno 25 ore di gioco. Ma questo, tuttavia, concentrandosi prevalentemente sulla trama principale senza soffermarsi più di tanto sui contenuti secondari dell'opera.

Per chi invece vuole scavare più a fondo, cimentandosi con il collezionismo ed affrontare ogni sfida offerta dagli scenari dell'avventura, la durata complessiva dell'esperienza è destinata a crescere in maniera considerevole, toccando anche la cinquantina di ore. Insomma, Jedi Survivor ha tanto da offrire per intrattenere a dovere i giocatori, pronti a cimentarsi con combattimenti, enigmi ed ambientazione ancora più articolati rispetto al passato.

E restando sempre in tema di contenuti, scopriamo inoltre se Star Wars Jedi Survivor ha la Photo Mode subito al lancio oppure se arriverà in un secondo momento.