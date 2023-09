Quanto dura Starfield? Longevità della storia principale

Starfield promette di essere una vera e propria odissea spaziale, che punta ad intrattenere i giocatori PC e Xbox Series X/S con un'avventura lunga diverse decine di ore e piena di sorprese da scoprire. Ma di preciso quanto dura il nuovo gioco targato Bethesda?

In merito alla longevità complessiva del nuovo kolossal sci-fi c'è il portale How Long To Beat a fornirci qualche stima chiara: per chi vuole concentrarsi unicamente sulla storia principale, Starfield richiederà 19 ore e mezza per essere portato a termine, un numero destinato comunque ad aumentare considerevolmente per chi invece vorrà completare anche le più importanti attività secondarie. In quest'ultimo caso, infatti, la durata di Starfield arriva a toccare le 68 ore.

Diverso infine il discorso per chi vuole completarlo al 100% in ogni sua minima sfumatura: in tale circostanza l'esclusiva Microsoft è destinata tenere compagnia ai giocatori davvero a lungo, in quanto saranno necessarie almeno 200 ore per vedere tutto ciò che la galassia ideata da Bethesda ha da offrire. In ogni caso vi invitiamo ad attendere la nostra recensione completa con voto per avere un quadro ancora più chiaro della durata complessiva del gioco: la nostra recensione in corso su Starfield, basata su 40 ore di gioco tra attività principali e secondarie, vi offre intanto una prima esaustiva panoramica su quanto realizzato da Bethesda.

Pronti a viaggiare nello spazio? La nostra guida e trucchi per Starfield vi dà qualche utile consiglio per muovere i primi passi nel nuovo Action/RPG dai creatori di Skyrim.