Quanto dura Starfield? Quante ore servono per finire la storia

Starfield, nuovo GDR previsto in arrivo su PC e Xbox Series X|S il 6 Settembre 2023 da Bethesda, promette un'avventura interplanetaria vasta e coinvolgente in uno dei progetti più ambiziosi che il team di sviluppo abbia intrapreso. Lo stesso Phil Spencer ha dichiarato fiducioso che Starfield farà crescere Xbox.

Nonostante il gioco conti - parola degli sviluppatori - ben più di un migliaio di pianeti da esplorare in più di un centinaio di sistemi stellari, per completare la storia e goderci i principali contenuti di gioco non sarà necessario attraversarli tutti.

A tal proposito è intervenuto Todd Howard, Direttore e Produttore esecutivo di Bethesda, che ha fornito alcune utili indicazioni su quante ore di gioco effettive saranno necessarie per completare la trama principale di Starfield.

Quanto dura Starfield?

La campagna principale di Starfield durerà all'incirca 30-40 ore, considerando l'esplorazione e le missioni principali. Ciò nonostante, alla luce della vastità dell'universo di gioco, la longevità complessiva di Starfield può variare anche significativamente. Ipotizzando di voler portare interamente a termine tutte le missioni secondarie e le attività opzionali, il totale di ore necessarie potrebbe raddoppiare o addirittura triplicare, raggiungendo un numero che supera le centinaia. Con tutta probabilità, i giocatori più scrupolosi potranno arrivare anche oltre le 120 ore di gioco Se siete curiosi di sapere cosa vi aspetta fra le stelle, potete dare uno sguardo alla nostra anteprima di Starfield, in cui approfondiamo diversi aspetti di questo nuovo titolo. C'è anche un'ulteriore chicca per i più impazienti: scoprite come giocare a Starfield in anticipo prima del lancio.