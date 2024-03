Quanto dura Stellar Blade? Longevità e durata della storia dell'esclusiva PS5

La Demo gratis di Stellar Blade è disponibile da oggi 29 marzo su PlayStation 5: mentre gli appassionati di action adventure si immergono nelle atmosfere dell'esperienza sci-fi firmata da Shift Up, in tanti si chiedono quale sarà la longevità e la durata complessiva della campagna principale della nuova esclusiva PS5.

D'accordo, bisognerà attendere fino al 26 aprile per scoprire 'di persona' quante ore bisognerà trascorrere per liberare la Terra post-apocalittica dalla minaccia rappresentata dai crudeli Naytiba, ma grazie alle anticipazioni condivise dagli stessi sviluppatori sudcoreani possiamo già farci un'idea della longevità di Stellar Blade.

È stato lo stesso CEO di Shift Up, Hyung-Tae Kim, a discutere di questo importante argomento nel corso di un'intervista resa a febbraio ai microfoni di Ruliweb. In quell'occasione, il massimo esponente del team che sta dando forma a Stellar Blade ha ritenuto opportuno spiegare che la longevità della storia principale dovrebbe attestarsi sulle 25 ore circa, un tempo che però non tiene conto delle attività da svolgere per sviscerare ogni segreto dell'odissea sci-fi che attende gli emuli di EVE.

I cacciatori di Trofei e i 'completisti' che vorranno scoprire ogni mistero, raccogliere tutti gli oggetti e portare a compimento ogni missione e sfida dovrà armarsi di santa pazienza e giocare tra le 30 e le 50 ore: stando al CEO di Shift Up, quindi, Stellar Blade dovrebbe vantare una longevità mediamente superiore a quella delle esperienze interattive appartenenti al medesimo genere, sia per quanto riguarda il tempo richiesto per giungere ai titoli di coda nella campagna principale che per tutto ciò che concerne le sfide accessorie e le attività secondarie. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo nostro approfondimento sulle 5 cose da sapere su Stellar Blade.

