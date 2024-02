Quanto dura Stellar Blade? La longevità dell'esclusiva PS5

Alle considerazioni di Hyung-Tae Kim sulle mancate scansioni del volto della modella che interpreta Eve in Stellar Blade, si sommano le dichiarazioni rese dal CEO di Shift Up sulla longevità della prossima, ambiziosa esperienza action ruolistica in arrivo su PlayStation 5.

Il massimo esponente della casa di sviluppo sudcoreana ha discusso dell'argomento con i giornalisti di Ruliweb, fornendo così delle importanti precisazioni sulle ore richieste per portare a compimento l'avventura e sul tempo necessario ai 'completisti' per sviscerare ogni segreto dell'odissea sci-fi che attende gli emuli di Eve.

Nel corso dell'intervista, il CEO di Shift Up ha evitato inutili giri di parole spiegando che "la storia di Stellar Blade dovrebbe avere una longevità media di circa 25 ore, ma chi vorrà scoprire ogni segreto, raccogliere ogni oggetto e completare tutte le sfide dovrà giocare tra le 30 e le 50 ore".

A voler dar retta a Tae Kim, quindi, la longevità di Stellar Blade dovrebbe essere mediamente superiore a quella delle esperienze interattive appartenenti al medesimo genere, sia per quanto concerne il tempo richiesto per ultimare la campagna principale che per le sfide affrontate da chi vorrà andare alla ricerca di tutti i segreti e gli oggetti.

L'uscita della nuova esclusiva PS5 è fissata per il 26 aprile. Qualora ve lo foste perso, qui trovate l'ultimo video approfondimento di Stellar Blade mostrato da Shift Up nel corso dello State of Play di fine gennaio.