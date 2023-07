Quanto dura la storia di Armored Core 6 Fires Of Rubicon?

Armored Core 6: Fires Of Rubicon è il nuovo titolo della popolare saga di FromSoftware dopo oltre dieci anni dal suo predecessore. Grazie alla sua ricca campagna ed elevata componente di personalizzazione, promette di essere il più longevo di sempre.

Dopo il video di 12 minuti di gameplay di Armored Core 6 e le numerose anteprime che sono seguite, sono emerse alcune interessanti informazioni sul gioco che hanno contribuito a tenere vivo l'interesse verso questo titolo, la cui uscita è prevista il 25 agosto 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Proprio fra queste, i due Youtuber DreamcastGuy e Fextralife hanno rivelato che saranno necessarie circa 50-60 ore per completare la campagna principale del gioco. Questo dato non tiene conto del tempo che bisognerà spendere a personalizzare e potenziare il proprio mech, operazioni che presumibilmente porteranno via un'ulteriore quantità di ore.

Questa longevità è un traguardo nell'intera serie, rendendo di fatto questa sesta incarnazione il titolo più lungo da completare. Armored Core 6 è difficile, esplosivo e molto promettente e il suo gameplay promette di essere ricco di azione e adrenalina.

In uno scenario dalla grafica curata, dovremo portare a termine con successo numerose missioni, uscire vincitori da diverse battaglie boss e fronteggiare mastodontici mech contro i quali non potremo permetterci di soccombere.