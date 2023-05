Quanto dura la storia di Diablo 4? Longevità della main quest

Diablo IV riporta in scena l'iconica serie Action/RPG di Blizzard Entertainment, pronto ad intrattenere i fan con nuove sfide ancora più coinvolgenti ed un mondo di gioco dalle atmosfere immersive che intratterranno a lungo. Ma precisamente quanto a lungo?

A rivelarci quanto dura la campagna principale della nuova opera targata Blizzard è la nostra recensione di Diablo 4, dove in un passaggio viene spiegato che "durante la nostra epopea siamo riusciti a completare la missione primaria in una ventina di ore, terminando una ristretta percentuale di incarichi secondari". Circa 20 ore dunque per finire la storia, e questo tenendo in conto il completato soltanto di alcune specifiche attività secondarie. Il gioco, dunque, può raggiungere una durata molto più consistente per chi vuole portare a termine ogni incarico, senza dimenticare il consueto fattore rigiocabilità tipico di Diablo con le varie Classi da sperimentare ed approfondire.

Diablo IV è dunque pronto a tenere compagnia ai giocatori piuttosto a lungo, grazie alla sua ricca offerta di contenuti e segreti da scoprire esplorando a fondo ogni scenario ed affrontando ogni battaglia. Se dunque siete pronti a tornare nuovamente all'inferno, prima di tutto non sarebbe male leggersi il riassunto della storia di Diablo, così da farvi trovare pronti per il nuovo viaggio che vi attende.