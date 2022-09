Quanto dura la storia di Forspoken? Square Enix risponde

Manca ancora qualche mese all'esordio di Forspoken su PlayStation 5 e PC, fissato per il 24 gennaio 2023, ma Square Enix si sta già impegnando a diffondere quanti più dettagli possibili sul nuovo Action/RPG in sviluppo presso lo studio interno Luminous Productions.

In particolare, come rivelato al portale 3Djuegos, lo studio nipponico ha confermato che la storia principale di Forspoken avrà una durata compresa tra le 30 e le 40 ore. Ciò riguarda in ogni caso la sola main quest, dato che la longevità complessiva dell'opera è destinata ad essere molto più corposa: Square Enix e Luminous Productions promettono infatti un ampio endgame che andrà ad arricchire ulteriormente l'esperienza offerta dal gioco anche una volta conclusi su schermo i titoli di coda.

Gli autori hanno incluso numerosi incarichi secondari da portare avanti e diversi dungeon da affrontare, ma le sorprese non finiscono qui ed i giocatori avranno ancora molti dettagli da scoprire esplorando il mondo di Athia. Sarà quindi interessante scoprire tutti i segreti del post-game, che promette di rivelarsi molto consistente.

In attesa di ulteriori dettagli da parte degli sviluppatori, abbiamo provato la nuova demo di Forspoken che ci ha permesso di dare un nuovo sguardo ravvicinato all'open world ed ai diversi incantesimi magici che caratterizzano l'avventura.