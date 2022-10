Quanto dura la storia di God of War Ragnarok e quante ore di filmati ci sono?

In attesa dell'avvio del preload di God of War: Ragnarok, i giocatori in procinto di compiere una nuova impresa nei regni norreni possono iniziare a organizzare il proprio tempo libero.

Dal collettivo di InsiderGaming, guidato dall'ormai famigerato Tom Henderson, arrivano infatti nuove indiscrezioni su quella che sarà la portata del ritorno in scena di Kratos e Atreus. Pur senza offrire alcuna anticipazione su quelli che saranno i contenuti o i risvolti narrativi di God of War: Ragnarok, le fonti di InsiderGaming rivelano che l'esclusiva PS4 e PS5 avrà una durata complessiva compresa tra le 20 e le 40 ore.

Nello specifico, i giocatori desiderosi di procedere rapidamente lungo gli snodi della campagna principale impiegheranno circa 20 ore per raggiungere i titoli di coda. In questo viaggio, sarebbero incluse circa quattro ore e mezza di sequenze cinematiche. Missioni secondarie, attività di esplorazione e altre sfide dovrebbero tuttavia aggiungere ulteriori 20 ore di gioco, comprensiva di un'ora di cutscene aggiuntive. Per i completisti, la durata di God of War: Ragnarok si dovrebbe dunque attestare sulle 40 ore complessive. Il tutto, ovviamente, potrebbe variare a seconda dell'approccio e delle abilità del singolo giocatore.



Al momento parliamo di indiscrezioni, ma dettagli ulteriori in merito arriveranno presto, grazie alla pubblicazione delle recensioni di God of War: Ragnarok.