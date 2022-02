Quanto dura la storia di Horizon Forbidden West per PS5 e PS4?

Horizon Forbidden West si prepara al suo debutto su PlayStation 5 e PS4, dove è atteso per il 18 febbraio 2022. Data la sua natura open world, il titolo Guerrilla Games è assai ricco di contenuti e per essere esplorato a fondo necessita di essere giocato per svariate decine di ore.

Ma per l'esattezza, quanto dura la storia principale di Horizon Forbidden West? A darci una risposta chiara è la nostra recensione di Horizon Forbidden West che sviscera attentamente tutti gli aspetti più importanti del gioco, longevità compresa. La seconda avventura della guerriera Aloy richiede tra le 25 e le 30 ore per portare a termine la main quest: un dato in linea con l'edizione completa di Horizon Zero Dawn, dalla durata molto simile a quella del suo seguito. Questi numeri non tengono ovviamente conto di tutte le missioni ed attività secondarie che riempiono l'Ovest Proibito e che quindi renderono ancora più longeva l'esperienza offerta da Guerrilla con la loro ultima produzione.

Trattandosi di un Action/RPG a mondo aperto assai vasto e sofisticato, in molti si sono chiesti se le vecchie PS4 fossero in grado di reggere senza troppa fatica quanto realizzato dal team olandese: vi diciamo quindi nel dettaglio come si comporta Horizon Forbidden West su PS4 base dove, al netto degli ovvi compromessi, offre una resa visiva molto convincente.