Quanto dura la storia di Mortal Kombat 1? Risponde Ed Boon

Ed Boon è un fiume in piena di nuovi dettagli sull'atteso Mortal Kombat 1, pronto ad esordire sul mercato il prossimo 19 settembre. Oltre ad aver confermato che il supporto a Mortal Kombat 1 andrà avanti almeno fino al 2025, il game director e creatore della serie si sofferma anche sulla durata del nuovo Story Mode.

Rispondendo ad un follower su Twitter sulla durata della modalità principale, stando alle stime di Boon la storia del nuovo Mortal Kombat avrà una longevità complessiva in linea con quanto visto in Mortal Kombat X e Mortal Kombat 11, una durata dunque sulle 5-6 ore se effettivamente il nuovo gioco seguirà la scia dei suoi più recenti predecessori. Considerato poi che si parla soltanto dello Story Mode senza contare tutte le altre modalità previste per il gioco completo, Mortal Kombat 1 promette di intrattenere molto a lungo i fan, proprio come già fatto dagli ultimi capitolo.

Il nuovo episodio narrerà una storia del tutto nuova, riproponendo personaggi storici del franchiste in una nuova veste e con sviluppi del tutto inediti rispetto a quanto già raccontato nel resto della serie. Ciò sarà dunque fonte d'interesse per tutti i fan storici del brand, curiosi di scoprire come verranno reinterpretati gli iconici combattenti inclusi nel poster di base e come si evolveranno i rapporti tra loro.

Nel frattempo, restando in tema di contenuti, sembra che in Mortal Kombat 1 ci sarà un minigioco davvero macabro, almeno stando a quanto rivelato da una rating board.