Persona 5 si è imposto come uno dei migliori JRPG di tutti i tempi, e la sua versione estesa Persona 5 Royal è riuscita ad arricchire e perfezionare ulteriormente un prodotto già eccezionale di suo, intrattenendo i giocatore per innumerevoli ore.

A tal proposito, il titolo Atlus si è sempre contraddistinto per una longevità stellare anche solo calcolando la trama principale. Quanto dura la storia di Persona 5 Royal? Preparatevi a restare incollati allo schermo davvero a lungo, poiché le avventure di Joker e dei Phantom Thieves arrivano a durare all'incirca 102 ore: una durata decisamente imponente anche per chi vuole concentrarsi unicamente sulla storia senza perdersi tra gli innumerevoli contenuti extra del gioco, che in quel caso farebbero crescere ancora di più il conto delle ore necessarie per arrivare ai titoli di coda.

Il quinto capitolo si rivela così anche il più longevo della sua serie di appartenenza, che si è sempre contraddistinta per giochi dalla durata assai considerevole. Fortunatamente, come testimoniato dalla nostra recensione di Persona 5 Royal, la qualità dell'opera firmata Atlus è così magistrale che vale totalmente la pena passare un centinaio di ore in sua compagnia, esplorando da cima a fondo i suoi contenuti.

Grazie anche al suo eccezionale valore, Persona 5 si è rivelato un successo commerciale, con tutti i giochi incentrati sul quinto capitolo (dunque il gioco base, Royal, Strikers e Dancing in Starlight) che hanno venduto nel complesso 8,3 milioni di copie in tutto il mondo. A proposito, lo sapete cosa cambia tra Persona 5, Persona 5 Royal e Persona 5 Strikers?