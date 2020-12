Quanto dura la storia di The Witcher 3 Wild Hunt?

La saga di Geralt di Rivia si conclude con questo terzo capitolo, vero capolavoro di CD Project Red, la casa di sviluppo che adesso è quasi pronta per pubblicare Cyberpunk 2077. The Witcher 3 è denso di storie, una più interessante dell'altra; ma quanto dura la trama principale?

La campagna principale del gioco è costituita da circa dieci missioni, ramificate a loro volta in una notevole quantità di sotto-quest. La storia è incentrata sulla ricerca di Ciri da parte di Geralt e porta lo strigo ad attraversare le tre grandi aree in cui è divisa la mappa di gioco: Velen, Skellige e la città di Novigrad. A seconda delle scelte compiute dal giocatore durante la trama principale, il gioco prevede 3 finali differenti (senza contare i 36 finali "minori" legati alle altre quest). Per rispondere alla domanda iniziale, la storia principale dura circa 50 ore, alle quali se ne sommano altrettante nel caso in cui si volessero seguire gli sviluppi di tutte le altre missioni. Quindi per completare il gioco dovrete spendere non meno di 100 ore!

In realtà, se siete interessati esclusivamente alla trama e avete una certa fretta di arrivare alla fine, saltando tutti i dialoghi, gli intermezzi e percorrendo le vie più brevi riuscirete nell'impresa dopo 25 ore. Secondo i più, per completare il gioco come si deve, rispettando quindi il suo ritmo (a volte molto lento), e senza contare le due espansioni, passerete in compagnia di Geralt ben 200 ore di gioco.