Quanto dura la storia di Wild Hearts? Electronic Arts risponde

Electronic Arts e Koei Tecmo vogliono dire la propria nel genere degli hunting game in stile Monster Hunter con Wild Hearts, il frutto della collaborazione tra le due realtà che farà il suo esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 17 febbraio 2023.

Nella nostra anteprima di Wild Hearts evidenziamo come il titolo EA e Koei Tecmo (sviluppato da Omega Force) abbia del potenziale che potrebbero renderlo un titolo molto più interessante di quanto non possa sembrare a prima vista. E grazie all'executive producer degli EA Originals Lewis Harvey sappiamo adesso anche quanto dovrebbe indicativamente durare la storia principale dell'avventura.

Harvey conferma che Wild Hearts durerà all'incirca 30 ore, senza però contare le missioni ed attivitò secondarie che caratterizzeranno il mondo di gioco. Per fare alcuni paragoni, la durata della main quest si mantiene in linea con quanto offerto da Monster Hunter Rise, pur non toccando i numeri di Monster Hunter World in versione base. Resta in ogni caso da chiarire quanto effettivamente numerose e ricche saranno le attività collaterali e, di conseguenza, quanto potrebbe allungarsi ulteriormente la longevità complessiva del prodotto per chi è interessato ad approfondirlo in ogni dettaglio.

Ricordiamo infine che Wild Hearts non avrà la cooperativa a quattro giocatori: si potrà andare a caccia soltanto in gruppi di massimo tre partecipanti.