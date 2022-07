Quanto dura Stray, il gioco del gatto per PS4, PS5 e PC?

L'uscita di Stray, l’ultima fatica di BlueTwelve Studio che metterà i giocatori nei panni di un gatto, è fissata per il 19 luglio 2022 su PC, PS4 e PlayStation 5. Il titolo verrà anche reso disponibile al lancio e senza costi aggiuntivi per gli abbonati ai servizi Premium ed Extra del PlayStation Plus... ma quanto durerà Stray?

Come è già stato confermato dallo stesso publisher con un post pubblicato tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, la longevità complessiva di Stray si attesta intorno alle 8 ore, che sono però destinate ad aumentare sensibilmente nel caso di un approccio al videogioco tipico dei completisti.



Malgrado la possibilità di raggiungere i titoli di coda nel giro di poco tempo (uno dei trofei prevede che ci si riesca in meno di due ore), infatti, gli scenari a tema Cyber che fanno da sfondo all’esperienza contengono un buon numero di oggetti collezionabili, la cui ricerca e raccolta richiederanno inevitabilmente un ulteriore quantitativo di tempo aggiuntivo.

Sapevate che l’arrivo di Stray è previsto anche in versione fisica, con tanto di un’edizione esclusiva a cura dell’azienda iam8bit? Nel caso voleste approfondire gli aspetti del gioco, vi ricordiamo infine che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare la nostra anteprima di Stray, pubblicata in seguito alla presa visione di una demo abbastanza corposa.