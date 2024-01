Quanto dura Suicide Squad Kill The Justice League? Durata della campagna

Suicide Squad Kill The Justice League segna il ritorno in scena dell'Arkhamverse attraverso uno spin-off che ci mette nei panni di noti villain quali Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark. Tra i vari contenuti, l'opera targata Rocksteady Studios offre anche una campagna giocabile in single player o in cooperativa.

Di preciso però sappiamo quanto dura la campagna di Suicide Squad Kill The Justice League? Ebbene, stando a quanto rivelato dal giornalista Destin Legarie di IGN USA, la modalità principale del gioco dovrebbe richiedere tra 9 e massimo 10 ore per portare a termine la storia. Legarie precisa di essere arrivato al boss finale di Suicide Squad impiegando 8 ore e 53 minuti, ovviamente senza contare l'ultimo scontro in quel momento ancora da affrontare.

I dati riportati riguardano ovviamente la campagna, ma considerando le attività extra ed i contenuti dell'endgame è altamente probabile che la durata complessiva del titolo Rocksteady possa ampliarsi molto più considerevolmente, intrattenendo così i giocatori molto più a lungo. Durata a parte, scopriamo anche se ci sono Batman e Joker in Suicide Squad oppure no.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro speciale su Suicide Squad Kill The Justice League con tanto di intervista all'associate design director Johnny Armstrong.