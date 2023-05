Quanto dura il Summer Game Fest Showcase 2023?

Il Summer Game Fest 2023 è ormai sempre più vicino, pronto ad intrattenere gli appassionati con una lunga sequenza di trailer, aggiornamenti ed annunci sui giochi in arrivo nei prossimi mesi ed anni.

Sappiamo già che il Summer Game Fest 2023 inizierà alle ore 21 di giovedì 8 giugno in Italia, ma sappiamo anche quanto durerà l'evento messo in piedi da Geoff Keighley? La risposta arriva dal sito ufficiale della kermesse, che segnala come, immediatamente dopo lo svolgimento dello show principale, andrà in onda l'evento Day of the Devs, organizzato da Double Fine ed iam8bit ed incentrato sui prossimi giochi indie in arrivo, che inizierà a partire dalle ore 23:00 italiane sempre dell'8 giugno. Questo significa dunque che il Summer Game Fest 2023 durerà all'incirca due ore.

L'evento di Keighley sarà dunque piuttosto lungo e ricco, sebbene comunque non dovrebbero essere previsti soltanto trailer in successione, ma anche interviste ed approfondimenti con gli sviluppatori come accaduto anche nelle passate edizioni del Summer Game Fest. In ogni caso il noto presentatore e giornalista ha assicurato che al Summer Game Fest 2023 ci saranno diversi grandi annunci, dunque nel corso della serata le sorprese non mancheranno di sicuro, in attesa di scoprire cosa ci riserva il futuro su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobile.