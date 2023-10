Quanto dura Super Mario Bros Wonder? Quante ore servono per il 100%

Dopo tanti anni l'idraulico baffuto torna nuovamente protagonista di un'avventura 2D inedita: Super Mario Bros. Wonder è disponibile su Nintendo Switch dal 20 ottobre 2023, pronto ad intrattenere i fan con livelli spettacolari e idee avvincenti per più ore.

Ma di preciso, appunto, quanto dura Super Mario Bros. Wonder? Il nuovo Platform targato Nintendo promette di intrattenere piuttosto a lungo, anche più dei precedenti giochi bidimensionali della serie: completare l'avventura principale richiede all'incirca una decina di ore, quanto basta per affrontare tutti i livelli, finire ogni mondo e battere il boss finale.

Arrivare al 100% di completamento richiede ovviamente molto più tempo: come riportato sul portale How Long To Beat, per finire il nuovo Mario scoprendone ogni singolo segreto saranno necessarie fino a 17 ore. La durata è in linea con quanto riportato nella nostra recensione di Super Mario Bros Wonder, dove abbiamo segnalato che il nostro viaggio in compagnia di Mario e compagni ci ha intrattenuto per decine di ore, servite per sviscerare in ogni dettaglio tutto ciò che l'ultima fatica Nintendo ha da offrire ai suoi appassionati.

Sapevate che Super Mario Bros Wonder doveva avere la telecronaca? Gli sviluppatori per un certo periodo hanno davvero provato ad implementare una simile feature, salvo poi scartare l'idea.