Quanto dura Tales of Kenzera Zau? Il metroidvania rispetta il vostro portafoglio

Tra gli osservati speciali di aprile c'è Tales of Kenzera: Zau, un promettente metroidvania 2.5D pubblicato da EA Originals e sviluppato da Surgent Studios, realtà fondata da Abubakar Salim (l'attore di Bayek in Assassin's Creed Origins). Quando mancano pochi giorni al lancio, il boss dello studio ha parlato della longevità della campagna.

Da Tales of Kenzera: Zau è possibile aspettarsi una longevità in linea con il prezzo di vendita, che ammonta a 19,99 euro con la possibilità di risparmiare 2 euro effettuando il preordine prima della pubblicazione. È questo il messaggio che ha voluto far passare Sakir, quando chiacchierando con la redazione di One More Game ha rivelato la durata della compagna del suo gioco. Per completare la campagna di Tales of Kenzera: Zau servono circa 8-10 ore, ma possono salire fino a 12-15 ore qualora ci si voglia dedicare ai contenuti extra disseminati lungo l'avventura principale

"Vogliamo trattare Tales of Kenzera: Zau quasi come se fosse una buona serie televisiva", ha dichiarato Sakir. "Inoltre, con un prezzo di vendita a 20 dollari... rispettiamo il portafoglio. Il gaming è un hobby molto dispendioso e vogliamo rendere questo gioco il più accessibile possibile, specialmente alla luce della sua tematica principale, l'odio universale".

Tales of Kenzera: Zau è figlio dell'enorme dolore provato da Abubakar Salim, che nel 2013 ha perso suo padre per un cancro. Il protagonista del gioco, difatti, è un giovane sciamano che decide di stringere un patto con il dio della morte nel tentativo di riportare in vita il padre che non c'è più. Questo dettaglio sulla trama è solo una delle cose che dovete sapere su Tales of Kenzera: Zau, in uscita il 23 aprile 2024 su PS5, PlayStation Plus Premium, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

