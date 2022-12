Quanto dura The Callisto Protocol? La longevità del brutale survival horror

The Callisto Protocol ha compiuto il suo esordio su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One: la nuova avventura horror dal creatore di Dead Space è pronta a terrorizzare e coinvolgere i fan del genere, che dovranno vedersela con una lunga serie di mostruosità ed abomini.

L'esperienza offerta da Striking Distance Studios è rigorosamente single player e promette di intrattenere gli appassionati per una buona manciata di ore. Ma di preciso, quanto dura The Callisto Protocol? La risposta arriva dalla nostra recensione di The Callisto Protocol, che segnala come una partita che comprende l'esplorazione anche dei sentieri secondari può arrivare ad una durata di 14, massimo 15 ore. Una longevità magari non così consistente rispetto agli standard del mercato odierno, ma che comunque si pone in linea con molti altri esponenti dei survival horror.

Non sembrano esserci grosse sorprese una volta giunti ai titoli di coda, con un fattore rigiocabilità che, almeno nel periodo di lancio, sarà piuttosto limitato. Tuttavia gli autori stanno già guardando al futuro: Striking Distance Studios ha infatti già confermato quando arriva il New Game Plus in The Callisto Protocol, assieme alla modalità Hardcore e ad un Season Pass che aggiungerà ulteriori contenuti aggiuntivi (anche di stampo narrativo) nel corso del 2023. L'orrore, insomma, è soltanto all'inizio.