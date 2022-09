Quanto dura The Last of Us Parte 1 per PlayStation 5?

The Last of Us Parte 1 è uno dei titoli di punta per PlayStation 5 del 2022, dove sarà disponibile a partire dal 2 settembre. La prima avventura di Joel ed Ellie rivive con tutti i benefici della next-gen, offrendo un comparto tecnico all'avanguardia ed il supporto ad ogni feature della console Sony.

Sappiamo anche quanto dura il remake di The Last of Us? Come evidenziato anche nella nostra recensione di The Last of Us Parte 1, il gioco per PS5 si presenta molto fedele all'opera originale vista su PS3, tolto ovviamente l'aggiornamento grafico. Ciò significa quindi che la storia richiederà all'incirca 15 ore per arrivare ai titoli di coda, una durata destinata ad aumentare ulteriormente per chi intende cercare ogni singolo collezionabile e dialogo bonus del titolo Naughty Dog.

Il nostro articolo conferma inoltre che Left Behind, l'espansione del primo episodio tutta incentrata su Ellie, è giocabile a parte attraverso il menù principale (proprio come accaduto con The Last of Us Remastered su PS4). Left Behind aggiunge ulteriori 3 ore di storia e gameplay a The Last of Us base, per una longevità complessiva che può tranquillamente raggiungere le 20 ore per una prima run, a seconda del livello di difficoltà selezionato e del tempo speso per scoprire ogni segreto dell'opera.

Per approfondimenti aggiuntivi, non perdetevi il filmato con tutti i cambiamenti di The Last of Us Parte 1 rispetto al capolavoro pubblicato per la prima volta nel 2013.