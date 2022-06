Quanto dura The Last of Us Parte 1 per PlayStation 5 e PC?

Con l'annuncio di The Last of Us Parte 1 (ecco quando esce il remake di The Last of Us) molti giocatori entreranno in contatto per la prima volta con Joel, Ellie e con il mondo post-apocalittico firmato Naughty Dog. Aspettando il remake in uscita il 2 settembre 2022, quanto durerà il gioco?

Chiaramente per poter fare una stima della durata generale dell'opera, dobbiamo basarci su The Last of Us Remastered. Prendendo infatti la durata media della pubblicazione più recente del titolo originariamente uscito su PlayStation 3 dal sito HowLongToBeat, possiamo ipotizzare che The Last of Us Parte I potrebbe durare circa 15 ore di gioco, che arriverebbero a 17 e mezzo contando anche il contenuto extra Left Behind; 28 ore, invece, dovrebbero essere necessarie per completare al 100% tutto ciò che l'opera dello studio californiano ha da offrire.

Questa stima è possibile premettendo che la storia del remake, così come ci è stata presentata, risulti in tutto e per tutto identica all'avventura originale. Tuttavia vanno considerati i cambiamenti nel gameplay già annunciati che, come abbiamo ricordato nella nostra anteprima di The Last of Us Parte 1, potrebbero vedere dei livelli più complessi e ampi, risultando così anche in un estensione generale della durata.