Quanto dura The Last of Us 2? Nuove indicazioni sulla longevità del kolossal PS4

Nel commento pubblicato a margine dell'intervista a Neil Druckmann, la redazione di GQ Magazine ha offerto un'importante indicazione sulla longevità di The Last of Us 2, con una stima teorica del tempo richiesto per completare su PS4 l'attesissima avventura targata Naughty Dog.

Secondo quanto illustrato dai giornalisti di GQ che hanno scambiato quattro chiacchiere con il direttore creativo della serie di TLOU, il nuovo atto dell'epopea post-apocalittica di Naughty Dog vanterà una longevità sensibilmente superiore rispetto a quella di tutti gli altri capitoli della serie.

In base alle indicazioni offerte da GQ, The Last of Us Parte 2 dovrebbe offrire dei contenuti sufficienti a garantire dalle 25 alle 30 ore di longevità media, un parametro che però non tiene conto del tempo supplementare richiesto dal completamento di tutte le attività secondarie e dall'esplorazione di ogni area del mondo di gioco. Alle informazioni condivise da questo report bisogna poi aggiungere l'elevata rigiocabilità garantita dalla possibilità, per l'utente, di aggirare le battaglie in modalità stealth. Anche l'accesso sin dal lancio alla modalità Sopravvissuto dovrebbe contribuire ad aumentare ulteriormente il totale delle ore richieste per sviscerare ogni contenuto del kolossal post-apocalittico.

Non a caso, a detta di GQ, The Last of Us 2 è da considerare come "il doppio album di Naughty Dog, un gioco che solo una manciata di software house al mondo possono sperare di sviluppare, è un titolo dalla portata così ampia da rappresentare una sorta di due giochi in uno". Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore a queste importanti informazioni sulla longevità della nuova avventura di Naughty Dog, vi ricordiamo che The Last of Us 2 è previsto in uscita per il 19 giugno in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.