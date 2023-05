Quanto dura The Legend of Zelda Breath of the Wild?

The Legend of Zelda Breath of the Wild viene considerato uno dei più importanti esponenti della serie Nintendo. Capace di evolvere il concept dei precedenti The Legend of Zelda, l'avventura pubblicata al lancio di Nintendo Switch (ma disponibile anche su Wii U), è decisamente ricca e longeva.

Ma esattamente quanto longeva? Ebbene, Breath of the Wild è effettivamente uno degli Zelda più lunghi di sempre, non solo calcolando la storia principale, ma anche tutti i suoi contenuti. Come suggerito dal portale How Long to Beat, la main quest del primo Zelda pubblicato su Switch richiede almeno 50 ore per essere completata. La durata complessiva è destinata a farsi molto più consistente calcolando anche le più importanti attività secondarie, che portano così l'orologio a segnare la bellezza di 98 ore.

Ma per chi vuole completare il kolossal Nintendo al 100%, non tralasciando davvero alcun dettaglio, Breath of the Wild potrebbe richiede tantissimo tempo in tale ottica, raggiungendo una longevità addirittura sulle 189 ore. Insomma, c'è tantissimo da fare e tantissimo con cui intrattenersi per praticamente centinaia di ore.

Parlando di curiosi retroscena, sapevate che la prima versione di Zelda Breath of the Wild fu considerata fallimentare da Nintendo? La formula è stata poi perfezionata sempre di più in vista del gioco completo, rivelatosi un successo enorme capace di creare un seguito altrettanto memorabile: non perdetevi la nostra recensione di Zelda Tears of the Kingdom per tutti i dettagli.