Quanto dura The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

Proprio come il suo predecessore Breath of the Wild, anche The Legend of Zelda Tears of the Kingdom promette di rivelarsi una lunghissima avventura, pronta ad intrattenere i fan per decine e decine di ore con il suo sconfinato mondo di gioco e le sue innumerevoli sfide. Ma esattamente quanto dura il nuovo Zelda?

La risposta arriva dalla nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che si pone come un gioco mastodontico non solo per le sue qualità, ma anche per la sua durata: per la sola main quest sono infatti richieste almeno 70 ore di gioco per completarla, una longevità dunque più consistente rispetto al precedente gioco della serie, con Breath of the Wild che necessitava invece di una cinquantina di ore per completare la storia principale.

Ma Tears of the Kingdom non si limita solo all'avventura principale, ed i suo mondo di gioco è talmente enorme che può tenere incollati allo schermo per molte altre decine di ore: la prospettiva di andare ben oltre il centinaio di ore è più concreta che mai, considerate le tantissime sorprese che Hyrule ha da offrire anche per cui vuole nuovamente esplorare a fondo ogni suo angolo oltre che, questa volta, anche i suoi cieli.

Per ulteriori dettagli, non perdetevi infine l'analisi tecnica di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom effettuata da Digital Foundry, che ha sviscerato a fondo l'ultimo kolossal per Nintendo Switch.