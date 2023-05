Quanto dura The Lord of the Rings Gollum? La longevità svelata da Daedalic

Quando mancano venti giorni esatti al lancio di The Lord of the Rings: Gollum, annoverato tra i giochi più attesi di maggio 2023, Daedalic Entertainment ha offerto delle preziose indicazioni in merito alla longevità dell'avventura stealth, che si svolgerà nella Terra di Mezzo in contemporanea con gli eventi narrati ne La Compagnia dell'Anello.

È una primavera molto affollata quella di quest'anno, dunque ci rendiamo conto che riuscire a giocare tutto è piuttosto complesso. Non solo per una questione economica, sicuramente la più importante, ma anche per un problema di tempistiche. Per questo motivo potrebbe risultarvi molto utile sapere quanto dura The Lord of the Rings: Gollum, un'informazione gentilmente offerta dal produttore Harald Riegler nel corso di un'intervista con GamingBolt.

"Un playthrough rilassato, con l'esplorazione degli ambienti meravigliosamente realizzati e l'ascolto dei dialoghi, richiederà circa 20 ore per essere completato", ha spiegato Riegler, per poi aggiungere: "Gli appassionati di giochi d'avventura più scafati saranno in grado di completare il gioco più rapidamente, ma consigliamo a tutti di ritagliarsi il tempo necessario per respirare l'aria della Terra di Mezzo".

Il produttore di The Lord of the Rings: Gollum, evidentemente fiero del lavoro svolto dai suoi sviluppatori nella realizzazione della Terra di Mezzo, ha dunque invitato i giocatori ad evitare delle corse a rotta di collo verso i titoli di coda e ad assaporare ogni dettaglio dell'esperienza, che si presenta come estremamente fedele all'opera di J. R. R. Tolkien.

In attesa del lancio, previsto per il 25 maggio su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e PC, vi consigliamo di leggere la nostra ultima anteprima di The Lord of the Rings: Gollum.