Quanto dura la trama principale di Grand Theft Auto 5?

Il capolavoro di Rockstar Games, vera pietra miliare dell'industria videoludica, ha lasciato il segno e GTA 5 ha infranto numerosi record d'incassi apprestandosi a debuttare nel 2021 sulla nuova generazione di console dopo averne attraversate, senza colpo ferire, ben due.

Il quinto capitolo della conosciutissima serie Grand Theft Auto è un open world, la cui mappa sterminata, se esistesse davvero, sarebbe grande come due Manhattan. In altri termini, è più estesa di quelle di Red Dead Redemption, GTA IV e GTA San Andreas messe insieme.

Le cose da fare sono praticamente illimitate, e il gioco è da sempre noto per offrire ore e ore di gioco tra corse d'auto, partite a golf e qualsiasi altro passatempo vi possa venire in mente, senza considerare ovviamente le numerosissime missioni secondarie. E la trama principale?

La storia, che è molto ben scritta e coinvolgente, si sviluppa in 69 missioni più o meno lunghe, per un totale di circa 20 ore di gioco a seconda di quanto velocemente ci si sposta da un punto all'altro o di quanti dialoghi si saltano. Per poter dire di aver "completato" GTA V, comunque, passerete non meno di 100 ore di gioco a sbloccare tutti gli obiettivi creati dagli sviluppatori: come dicevamo prima, le missioni secondarie sono veramente tante!

Quando sarete soddisfatti del gioco in modalità giocatore singolo, non dimenticate che esiste anche GTA Online: un vero e proprio universo da scoprire che ha recentemente ricevuto un'espansione intitolata The Cayo Perico Heist.