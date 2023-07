Quanto dura Trine 5 A Clockwork Conspiracy? Lo rivelano gli sviluppatori

Ancora non sappiamo con esattezza quando uscirà Trine 5 A Clockwork Conspiracy, il nuovo episodio dell'apprezzata serie Platform/Puzzle targata Frozenbyte, ma intanto gli sviluppatori forniscono nuovi dettagli sull'avventura, soffermandosi nello specifico sulla sua durata complessiva.

Rispondendo ad una domanda del portale Gaming Bolt, gli sviluppatori hanno rivelato che la durata del nuovo Trine dovrebbe attestarsi sulle 12 ore circa, sebbene si tratti di una stima approssimativa. "E' difficile da stimare dato che potrebbe variare a seconda delle proprie abilità e di come si affronta l'esperienza, ma credo che indicativamente dovrebbero servire 12 ore. Ma per un giocatore medio potrebbero pure essere di più, dipende davvero da che difficoltà viene selezionata, che influisce fortemente sulla sfida proposta", afferma Frozenbyte.

Qualora fosse effettivamente così, la longevità di Trine 5 sarebbe dunque in linea con la durata di Trine 4 The Nightmare Prince, che richiedeva anch'esso almeno una dozzina di ore per essere portato a termine. In ogni caso l'esperienza di gioco offerta dal nuovo capitolo saprà intrattenere sufficientemente a lungo i fan, pronti a cimentarsi con i nuovi rompicapi e sfide pensate dagli autori. L'opera è prevista per l'estate 2023 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, con Trine 5 che sbarcherà anche su Xbox Game Pass al lancio.

Per ulteriori dettagli potete leggere la nostra anteprima di Trine 5 A Clockwork Conspiracy, che approfondisce quanto finora noto sul progetto.