Quanto dura UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi? Longevità della storia

UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi è il nuovo gioco di Microids dedicato al celebre robottone di Go Nagai, uno dei personaggi simbolo per tutti i ragazzi nati e cresciuti negli anni '70 e '80. Ma quanto dura esattamente il videogioco e quante ore servono per arrivare alla fine della storia?

La risposta è nella nostra recensione di UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi: "La storia originale prosegue per oltre 70 episodi, ma il gioco dura appena 5 ore circa, che possono comunque aumentare un po' se si segue la strada del completismo e si cercano tutti i collezionabili. Potrebbe sembrare una durata esigua, ma a causa di una certa ridondanza ludica e contenutistica, è meglio così. Le vicende sono raccontate tramite filmati di qualità, la cui regia attinge a piene mani da quella dell'anime proponendo inquadrature quasi sovrapponibili a quelli dell'opera originale."

Una durata dunque piuttosto breve per un gioco che purtroppo non ci ha convinto pienamente a causa di un gameplay e una struttura ludica non sempre a fuoco. Al contrario, il comparto sonoro con musiche stile vintage e doppiaggio italiano che ricorda quello del cartone animato, sono sicuramente due punti di forza di una produzione dedicata principalmente (esclusivamente?) ai nostalgici.