Quanto dura Wo Long Fallen Dynasty? Le ore richieste per finire la storia

Wo Long Fallen Dynasty ha fatto il suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox, sbarcando subito al day one anche su Xbox Game Pass. I giocatori si ritroveranno dunque immersi in un mondo tanto spettacolare quanto brutale, destinato ad intrattenere per molte ore.

Ecco, a tal proposito, sappiamo esattamente quanto dura il nuovo Action/RPG firmato Team Ninja? A darci una risposta è la recensione di Wo Long Fallen Dynasty nella quale, tra i numerosi dettagli sviscerati, viene riportato anche questo particolare: per arrivare ai titoli di coda saranno necessarie circa 24 ore, spese per la larga maggioranza sulla trama principale.

Chiaramente ci sono delle variabili da tenere in conto, legate non solo alle capacità dei singoli giocatori con le meccaniche di gioco, ma anche al tempo che si vuole spendere nelle attività secondarie e nella ricerca delle numerose risorse e segreti che il titolo prodotto da Koei Tecmo custodisce. In ogni caso Wo Long ha tutto il necessario per rivelarsi un'esperienza corposa e duratura, soprattutto per chi vuole padroneggiare al meglio il sistema di combattimento ed affrontare ogni singola che attende il nostro guerriero personalizzato.

Essendo un esponente degli Action/RPG di stampo Soulslike, scopriamo infine quanto è difficile Wo Long Fallen Dynasty.