Quanto dura Xbox Developer Direct? La durata svelata da un leak

Il "solito" PlayStation Game Size ha svelato la possibile durata dell'evento Xbox Developer Direct del 25 gennaio. Secondo quanto emerso dal countdown pre live su YouTube, la trasmissione dovrebbe durare poco meno di 45 minuti.

Il tempo indicato è di 44 minuti e un secondo, c'è da dire che questa sembra essere la durata dell'intero feed video e dunque potrebbe includere il countdown, con uno show che potrebbe assestarsi idealmente su una durata di 30 minuti o poco meno.

Se ben ricordate, una situazione simile si è verificata con l'ultimo Resident Evil Showcase dello scorso ottobre, il feed video indicava un durata di 57 minuti ma in realtà l'evento è poi durato effettivamente poco meno di 30 minuti.

Durante Xbox Developer Direct scopriremo novità su Forza Motorsport, Minecraft Legends e Redfall, inoltre Bethesda svelerà la nuova espansione di Elder Scrolls Online. Secondo alcuni rumor ci saranno anche novità legate a Xbox Game Pass, tra cui presumibilmente l'introduzione del Piano Famiglia e l'annuncio di nuovi giochi in catalogo, come i rumoreggiati 007 GoldenEye e Ys8 Lacrimosa of Dana.

