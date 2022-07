Quanto dura Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch?

Tra le esclusive per Nintendo Switch più attese del 2022, Xenoblade Chronicles 3 eleva ulteriormente l'asticella qualitativa della serie firmata Monolith Soft, imponendosi come uno dei migliori JRPG mai comparsi sulla console ibrida di Nintendo.

Il nuovo episodio della serie è mastodontico non solo in ambito gameplay, ma anche per storia e contenuti, promettendo di intrattenere i giocatori per tantissimo tempo. A tal proposito, precisamente quanto dura Xenoblade Chronicles 3? La risposta arriva dalla nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3, dove segnaliamo che finire la storia principale richiederà all'incirca 60 ore. La durata complessiva è destinata ad aumentare considerevolmente per chi vuole approfondire a fondo la produzione, completando le attività secondarie ed esplorando tutti gli scenari di gioco: in questo caso, dunque, si supereranno senza problemi le 100 ore.

Una durata massiccia, in linea con gli standard tipici della serie che ha sempre richiesto numerose decine di ore per arrivare ai titoli di coda. Il terzo capitolo prosegue quindi con la tradizione e punta a rendere incandescente l'estate dei fan Nintendo, pronti ad immergersi nel mondo di Aionios e perdersi tra le sue meraviglie ed innumerevoli battaglie.

L'opera viene infine considerata fondamentale dai suoi autori, in quanto Xenoblade Chronicles 3 rappresenta il primo passo verso il futuro di Monolith Soft, pronta a stupire ancora una volta i propri fan nei prossimi anni.