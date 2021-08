Quanto durano i giochi su Xbox Game Pass?

ll catalogo Xbox Game Pass è in continua espansione e ogni mese Microsoft aggiunge decine di videogiochi nella libreria del suo servizio in abbonamento per Xbox e PC. Ma per quanto tempo restano disponibili i giochi su Game Pass?

In realtà non c’è una tempistica precisa e la disponibilità dipende sempre dagli accordi stretti tra Microsoft ed i publisher esterni, generalmente comunque i grandi giochi (come GTA V o Red Dead Redemption 2) restano su Game Pass per almeno sei o dodici mesi e in ogni caso nulla vieta un loro ritorno in futuro.

Attenzione perchè quanto detto vale solamente per i giochi pubblicati e distribuiti da editori terzi mentre le esclusive Microsoft sono disponibili a tempo indeterminato su Xbox Game Pass. Questo vuol dire che giochi come Sea of Thieves, Grounded, Crackdown 3, Microsoft Flight Simulator, Battletoads ed i futuri Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Starfield (solamente per citarne alcuni) resteranno disponibili in catalogo per sempre e non verranno mai rimossi, come sottolineato da Microsoft, l'azienda ha infatti più volte ribadito che "le esclusive Xbox saranno sempre presenti su Xbox Game Pass".

Esiste una eccezione a questa regola, ed è Forza Motorsport 7, rimosso da Game Pass a causa del mancato rinnovo dei diritti di sfruttamento di alcuni marchi e loghi automobilistici.