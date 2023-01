Quanto durano Persona 3 Portable e Persona 4 Golden?

Le riedizioni di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden si preparano a fare il loro ritorno sul mercato, precisamente su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, il 19 gennaio 2023. Si tratta di un'occasione d'oro per tutti gli appassionati della serie Atlus di riscoprire alcuni dei migliori JRPG mai realizzati.

La serie di Persona si è inoltre sempre distinta per aver offerto avventure decisamente longeve, capaci di intrattenere i giocatori per svariate decine di ore. Quanto durano quindi Persona 3 Portable e Persona 4 Golden? Per quanto riguarda il terzo episodio, sono richieste almeno 65 ore per portare a termine la storia principale, ma il dato è destinato ad aumentare in maniera consistente completando anche i più rilevanti incarichi secondari, richiedendo in questo caso 82 ore. Per chi invece vuole finirlo al 100%, dovrebbero essere necessarie 126 ore complessive.

Durata simile anche per la versione definitiva di Persona 4, la cui storia richiede 68 ore per arrivare ai titoli di coda. Chi si cimenterà anche con le attività extra arriverà a termine del proprio viaggio dopo 84 ore, mentre i completisti impiegheranno 139 ore per vedere ogni singolo elemento offerto dal gioco. I titoli Atlus terranno dunque compagnia ai giocatori per molto a lungo, e per ulteriori approfondimenti ecco tutto ciò che bisogna sapere sulle riedizioni di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden.

E se la vostra intenzione è proseguire poi con il quinto capitolo, potete scoprire quanto dura la storia di Persona 5 Royal.