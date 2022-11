Quanto durano Pokémon Scarlatto e Violetto? Quante ore servono per finire il gioco

Pokemon Scarlatto e Violetto sono pronti ad intrattenere i fan della serie con una nuova avventura attraverso la regione di Paldea, alla ricerca di tantissime nuove creature da catturare, allevare e far evolvere. Come da tradizione nella serie, il viaggio si prospetta lungo e pieno di sorprese, attraverso città e luoghi naturali.

Parlando a proposito dei nuovi giochi di Game Freak disponibili dal 18 novembre 2022 su Nintendo Switch, esattamente quanto durano Pokémon Scarlatto e Violetto? Come riportato nella nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto, i titoli di Nona Generazione terranno compagnia piuttosto a lungo, chiedendo almeno 50 ore per arrivare ai titoli di coda dopo aver completato la maggior parte del Pokédex e delle attività pensate dagli sviluppatori per intrattenere i giocatori.

I capitoli principali della serie Nintendo hanno solitamente richiesto sempre diverse decine di ore per essere portate a termine, ed ovviamente Scarlatto e Violetto non fanno eccezione. Anzi, con grande probabilità i completisti e gli amanti del multiplayer competitivo vedranno crescere il conto delle ore in modo considerevole, andando anche ben oltre il tempo necessario per finire la storia principale.

Siete pronti ad iniziare il vostro cammino attraverso gli scenari di Paldea? Ecco qual è il miglior Starter di Pokémon Scarlatto e Violetto tra Spirigatito, Fuecoco e Quaxly con cui cominciare.