Quanto durano i The Game Awards 2023, più o meno di due ore?

I The Game Awards 2023 sono ormai sempre più vicini, con l'appuntamento fissato al prossimo 7 dicembre 2023 (in Italia alle ore 01:30 dell'8 dicembre, per essere precisi). Ma oltre a premiazioni e tantissimi annunci a tema videoludico, sappiamo di preciso quanto durerà l'atteso evento?

Sulla questione fa chiarezza Geoff Keighley in persona: il presentatore ha infatti rivelato che la nuova edizione dei The Game Awards durerà tra le due ore e mezza e le tre ore, dunque in linea con le precedenti edizioni della kermesse. Aspettiamoci dunque un evento che si preannuncia ricchissimo di contenuti, annunci e sorprese, oltre a scoprire chi verrà eletto come Gioco dell'Anno. Per il momento sono comunque poche le certezze in merito alla serata: sappiamo con sicurezza che Xbox sarà presente ai The Game Awards 2023 e dovrebbe presentarsi con diverse novità interessanti per tutti gli appassionati.

Per quanto riguarda le novità, il noto giornalista e insider Jeff Grubb è convinto che ai The Game Awards 2023 ci sarà l'annuncio di tante nuove IP oltre ad aggiornamenti su titoli già noti. Date queste premesse cresce sempre di l'attesa nei confronti del nuovo evento di Keighley, che quest'anno sembra voler fare le cose ancora più in grande rispetto alle scorse annate. E con circa 3 ore di tempo a disposizione ne vedremo delle belle!