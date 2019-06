Quanto durerà Bloodstained: Ritual of the Night? Ne parla Igarashi

Siamo sempre più vicini alla data d'uscita di Bloodstained: Ritual of the Night, e il suo autore, Koji Igarashi, ha recentemente rilasciato un'intervista ai microfoni di Gematsu, durante la quale ha parlato di alcune cose molto interessanti, non solo riguardo al gioco.

Come vi abbiamo raccontato in una precedente news infatti, Igarashi ha svelato di voler tornare a lavorare su Castlevania, essendoci alcune cose lasciate in sospeso che gli piacerebbe continuare, ammesso che Konami decida di chiamarlo e fargli un'offerta in tal senso.

Ma l'autore ha ovviamente parlato anche dello stesso Bloodstained, svelandone innanzitutto la durata complessiva della storia, che è completabile in circa 10 ore a seconda della bravura del giocatore e della sua voglia di esplorare.

Igarashi è stato poi interpellato anche sul livello di sfida del gioco: "I nemici e i boss sono abbastanza tosti stavolta. Per la verità volevamo abbassare la difficoltà. Gli ultimi giochi che ho fatto diventavano sempre più difficili progredendo man mano, per cui volevamo rendere questo più facile. Però dopo aver ottenuto alcuni feedback, ritoccavamo la difficoltà verso l'alto o il basso. Per cui alla fine, se si usano solo le armi, potrebbe essere un tantino più difficile, mentre utilizzando il sistema degli Shard diventa più facile".

Bloodstained: Ritual of the Night arriva il 18 giugno su PS4, Xbox One e PC, mentre su Nintendo Switch bisognerà aspettare la settimana successiva, il 25 giugno. Potete dare un'occhiata nel frattempo alla nostra anteprima di Bloodstained: Ritual of the Night.