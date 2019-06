Quanto durerà la campagna principale di Borderlands 3? Ce lo spiega Gearbox

Il Creative Director di Gearbox Software, Paul Sage, approfitta di un'intervista concessa a GamesBeat per alimentare le speranze dei fan della serie di Borderlands provando a quantificare il numero di ore necessarie per portare a termine la campagna principale di Borderlands 3.

"Direi che siamo piuttosto ambiziosi. Anzi, il mio team tecnico direbbe che a volte siamo davvero molto ambiziosi", rimarca sorridendo Sage prima di discutere della longevità e della quantità di contenuti presenti all'interno del titolo e affermare che "c'è così tanto nel gioco. Abbiamo tutti questi mondi diversi. Se si passa attraverso la storia principale, ossia senza dedicarsi alle missioni secondarie, dovrebbero volerci almeno 35 ore di gioco prima di completare la campagna".

Mancano davvero pochi mesi all'uscita di Borderlands 3 e la pressione per l'uscita del looter shooter di 2K Games e Gearbox comincia a farsi sentire, come suggerisce lo stesso Creative Director parlando dell'attuale fase di ottimizzazione e rifinitura del codice per sottolineare che "ci sono tante piccole cose che stiamo introducendo ma che rafforzeranno il gioco e lo renderanno ancora più grande. Tutte queste cose, per quanto piccole possano sembrare, richiedono molto tempo e tanta energia per essere implementate come si deve. A volte si sente qualcuno che dice 'dobbiamo spedire il gioco', ma sappiamo che c'è un calendario e dobbiamo rispettarlo. Abbiamo tutto ciò di cui avevamo bisogno, ora finiamo di farlo".

Il lancio di Borderlands 3 è fissato per il 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dopo aver vestito i panni di Moze nella Video Anteprima di Borderlands 3 dall'E3, sappiamo già che l'ultima fatica sparatutto di Gearbox Software promette di essere uno dei protagonisti indiscussi della seconda metà di questo 2019 videoludico.