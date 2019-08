Quanto durerà Control? La lista trofei ci dà qualche indizio

Manca meno di un mese all'uscita di Control, e il promettente titolo di Remedy è uno dei più attesi dai giocatori. E quando il gioco è ormai entrato in fase Gold, arrivano alcune informazioni sulla sua durata, anche grazie alla sua lista trofei.

È infatti trapelato online l'elenco degli achievements che sarà possibile ottenere nel videogame, secondo cui ci saranno almeno 15 missioni secondarie e 10 missioni principali. Naturalmente quest'informazione non ci dà un'idea precisa di quante ore di gioco ci aspettano, ma i numeri sembrano in linea con le produzioni del genere, per cui anche la longevità non dovrebbe scostarvisi più di tanto.

Per conoscere tutti i 46 trofei sbloccabili di Control vi rimandiamo al link alla fonte.

Control è l'ultima avventura di Remedy, lo studio responsabile di titoli come Alan Wake e Quantum Break: si tratta di un Metroidvania con elementi soprannaturali, il cui personaggio principale ha le fattezze dell'attrice Courtney Hope. Control non sarà doppiato in italiano, ma avrà i sottotitoli disponibili anche nella nostra lingua. L'uscita del gioco è prevista per il 27 Agosto.

Se volete saperne di più sull'attesissimo videogame, sul nostro sito trovate la nostra anteprima di Control più recente, e l'ultimo trailer di Control, arrivato in anteprima esclusiva su Everyeye.it.