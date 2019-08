Quanto durerà DOOM Eternal? Svelata la longevità del gioco Bethesda

Il reboot di DOOM del 2016 richiedeva circa 12 ore per essere portato a termine mentre il suo sequel DOOM Eternal (in arrivo a novembre) sarà decisamente più longevo, come confermato dal producer Marty Stratton.

Il produttore del gioco fa sapere che "DOOM Eternal richiederà circa 18/22 ore per essere completato, ma ci sono molti segreti da scoprire e la longevità potrebbe aumentare notevolmente, inoltre la reale durata dipende ovviamente anche dalle abilità dei singoli giocatori. Difficilmente un giocatore medio impiegherà meno di 18 ore per arrivare alla fine dell'avventura."

Al QualeCon di luglio, Bethesda e ID Software hanno svelato la Battlemode di DOOM Eternal confermando anche l'arrivo di cinque DLC gratuiti come parte del supporto post lancio dello sparatutto ID Software. DOOM Eternal è stato accolto positivamente dalla stampa internazionale e dal pubblico dell'evento londinese, a testimonianza dell'impegno profuso dal publisher del Maryland su questo nuovo episodio di DOOM.

DOOM Eternal sarà disponibile dal 22 novembre 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (con un porting curato da Panic Button, già responsabili delle conversioni di DOOM, Wolfenstein II The New Colossus e Wolfenstein Youngblood) e Google Stadia. Recentemente ID Software ha dichiarato che l'ultima versione del motore ID Tech è già ottimizzata per PS5 e Xbox Scarlett... vedremo DOOM Eternal anche su queste piattaforme?