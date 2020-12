Quanto durerà ancora la PlayStation 4?

Sono passati ormai ben sette anni dal lancio della quarta console Sony, e proprio in questi giorni la PlayStation 5 sta provvedendo a portare a casa dei moltissimi utenti la tanto attesa next-gen. A questo punto c'è da chiedersi se l'orgogliosa PS4, che ha dato tante soddisfazioni durante la sua carriera, sta per andare in pensione.

Se siete dei possessori di PlayStation 4 vi starete senza dubbio chiedendo per quanto ancora potrete usarla, dal momento che l'erede è ormai scesa in campo, e con un incredibile successo al lancio di PS, tale da esaurire (per fortuna solo temporaneamente) le scorte quasi ovunque.

Potete stare tranquilli però. Il CEO di PlayStation in persona, Jim Ryan, ha rivelato alla redazione di Games Industry che, con molta probabilità, la community PS4 continuerà a rappresentare la base installata più numerosa (ha già venduto oltre 112 milioni di unità) durante gli anni a venire, soprattutto il 2021.

È per questo che Sony non ha alcuna intenzione di interrompere il supporto a PS4, senza preoccuparsi che questo possa inficiare la diffusione della 5 durante i prossimi mesi. Del resto, i dati del lancio di PS5 sono stati a dir poco rassicuranti, complice, probabilmente, la situazione di pandemia globale che ha costretto milioni di persone a rimanere a casa e ha portato a un inevitabile e fortunato aumento dei giocatori.

Non c'è motivo, quindi, di temere che la vostra PS4 cominci a prendere polvere troppo presto: continuerà a tenervi compagnia almeno fino al 2022, battendo senza problemi il record di longevità della precedente PS3 (messa in commercio da novembre 2006). A questo punto, non vi resta che dare un'occhiata ai prossimi giochi PS4 in uscita!